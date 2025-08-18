U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Henderson: «Bella gara, l’atteggiamento è giusto»

Le parole del centrocampista Liam Henderson al termine di Spezia-Sampdoria, trentaduesimo di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

Donati: «Molto soddisfato della prestazione»

18 Agosto 2025 Team
Samp battuta dallo Spezia ai rigori, eliminata dalla Coppa Italia

18 Agosto 2025 Team
Coppa Italia: i convocati di Donati per Spezia-Sampdoria

17 Agosto 2025 Team
