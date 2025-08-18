U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Martedì di stacco: da mercoledì pomeriggio testa al Modena

Un giorno e mezzo di stacco, poi la Sampdoria comincerà a preparare il debutto nella Serie B 2025/26, in programma lunedì sera al “Ferraris” con il Modena. Massimo Donati ha dato appuntamenti alla squadra al “Mugnaini” di Bogliasco mercoledì pomeriggio per il primo allenamento in vista della sfida con i gialloblù.

