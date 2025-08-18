Samp battuta dallo Spezia ai rigori, eliminata dalla Coppa Italia
Il tabellino della sfida tra bianchi e blucerchiati, trentaduesimio della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.
Spezia 5
Sampdoria 3
Reti: p.t. 34′ Henderson, 36′ Artistico.
Sequenza rigori: Henderson parato, Soleri gol, Çuni gol, Kouda gol, Narro gol, Hristov gol, Pedrola parato, Esposito gol.
Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Candela, Cistana (18′ s.t. Hristov); Mateju, Nagy, Esposito, Candelari (18′ s.t. Kouda), Aurelio; Di Serio (33′ s.t. Comotto), Artistico (33′ s.t. Soleri).
A disposizione: Leonardo, Crespi, Zurkowski, Insignito, Bertoncini, Onofri, Corradini, Girgeschi, Lorenzelli, Djankpata.
Allenatore: D’Angelo.
Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Vulikic (41′ s.t. Ioannou); Depaoli, Ferri (18′ s.t. Conti), Bellemo, Benedetti (18′ s.t. Pedrola); Sekulov (1′ s.t. Çuni), Henderson; Coda (41′ s.t. Narro).
A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Girelli, Casalino, Malanca.
Allenatore: Donati.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Assistenti: Barone di Roma 1 e Laghezza di Mestre.
Quarto ufficiale: Piccinini di Forlì.
VAR: Mazzoleni di Bergamo.
AVAR: Rutella di Enna.
Note: ammoniti al 6′ p.t. Ferri, al 14′ p.t. Benedetti, al 40′ s.t. Conti per gioco scorretto; recupero 2′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 7.502 (incasso 88.249 euro); terreno di gioco in buone condizioni.