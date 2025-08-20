U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Modena affidata a Piccini di Forlì

News

Arbitri: Sampdoria-Modena affidata a Piccini di Forlì

La designazione arbitrale per Sampdoria-Modena, gara in programma lunedì 25 agosto (ore 20.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 1.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Piccinini di Forlì.
Assistenti: Garzelli di Livorno e Giuggioli di Grosseto.
Quarto ufficiale: Zanotti di Rimini.
VAR: Meraviglia di Pistoia.
AVAR: Marinelli di Tivoli.

altre news

Martedì di stacco: da mercoledì pomeriggio testa al Modena

Martedì di stacco: da mercoledì pomeriggio testa al Modena

18 Agosto 2025 Team
Henderson: «Bella gara, l’atteggiamento è giusto»

Henderson: «Bella gara, l’atteggiamento è giusto»

18 Agosto 2025 Team
Donati: «Molto soddisfato della prestazione»

Donati: «Molto soddisfato della prestazione»

18 Agosto 2025 Team
Campagna Abbonamenti 2025/26