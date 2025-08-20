Prima a Bogliasco per Abildgaard e Coucke, giovedì mattutino

La Sampdoria è tornata al lavoro nel pomeriggio e lo ha fatto a Bogliasco sotto un cielo prima carico di pioggia, poi nuvoloso e infine soleggiato. Un meteo variabile che ha fatto da scenario alla prima seduta in blucerchiato per gli ultimi due nuovi acquisti: Oliver Abildgaard e Gaëtan Coucke, subito con i compagni alla ripresa degli allenamenti in vista del debutto casalingo in campionato con il Modena (lunedì, ore 20.30). In gruppo anche Simone Romagnoli e Lorenzo Venuti; terapie per Jordan Ferri (in seguito alla contusione rimediata alla Spezia); riposo per Simone Giordano (assente in Coppa Italia per una tonsillite). Domani, giovedì, al “Mugnaini” appuntamento mattutino.