Cherubini subito in gruppo, venerdì nuovo mattutino

Dopo la firma sul contratto, Luigi Cherubini si è unito immediatamente ai nuovi compagni per svolgere la seduta mattutina diretta da Massimo Donati e il suo staff a Bogliasco, dove continua la preparazione all’esordio in campionato con il Modena, in programma lunedì al “Ferraris” (ore 20.30). Sul prato principale del “Mugnaini” è andato in scena un allenamento a base di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle ad alta intensità. Con il gruppo anche Jordan Ferri, differenziato sul campo invece per Simone Giordano; Estanislau Pedrola è rimasto a riposo per sovraccarico muscolare. Domani, venerdì, la squadra si ritroverà ancora al mattino.