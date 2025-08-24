U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «Samp, iniziamo la stagione in maniera importante»

News

Donati: «Samp, iniziamo la stagione in maniera importante»

Le parole del tecnico blucerchiato Massimo Donati alla vigilia di Sampdoria-Modena, 1.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Prima con i compagni per Pafundi, domenica seduta di rifinitura

Prima con i compagni per Pafundi, domenica seduta di rifinitura

23 Agosto 2025 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, sabato ancora mattutino

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, sabato ancora mattutino

22 Agosto 2025 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Modena

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Modena

21 Agosto 2025 Team
Campagna Abbonamenti 2025/26