Sono ventisei i convocati di Donati per Sampdoria-Modena

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 26 blucerchiati convocati per la sfida con il Modena, in programma domani, lunedì, al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale 1.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Ioannou, Malanca, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Girelli, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi, Pedrola, Sekulov.

