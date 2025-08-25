U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ferrari: «C’è amarezza per il risultato, ora testa al Südtirol»

News

Le parole del difensore Alex Ferrari al termine di Sampdoria-Modena, 1.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Südtirol-Samp

25 Agosto 2025 Team
Donati: «Tanto da sistemare ma la strada è giusta»

25 Agosto 2025 Team
Il Modena passa al “Ferraris”, Sampdoria sconfitta all’esordio

25 Agosto 2025 Team