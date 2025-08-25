Il Modena passa al “Ferraris”, Sampdoria sconfitta all’esordio
Il Modena passa al “Ferraris”, Sampdoria sconfitta all’esordio
Per il report della sfida tra blucerchiati e gialloblù, 1.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Sampdoria 0
Modena 2
Rete: s.t. 29′ Santoro, 45′ Zanimacchia.
Sampdoria (4-2-3-1): Ghidotti; Depaoli, Ferrari, Riccio, Vulikic; Ferri (29′ s.t. Abildgaard), Bellemo (36′ s.t. Narro); Cherubini (16′ s.t. Pafundi), Henderson, Benedetti (28′ s.t. Pedrola); Coda (16′ s.t. Çuni).
A disposizione: Coucke, Ricci, Venuti, Giordano, Conti, Malanca, Ioannou.
Allenatore: Donati.
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli (28′ s.t. Sersanti), Pyyhtia (28′ s.t. Magnino), Zampano (21′ s.t. Zanimacchia); Gliozzi (44′ s.t. Massolin), Di Mariano (21′ s.t. Mendes).
A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Nador, Cotali, Cauz, Defrel.
Allenatore: Sottil.
Arbitro: Piccinini di Forlì.
Assistenti: Garzelli di Livorno e Giuggioli di Grosseto.
Quarto ufficiale: Zanotti di Rimini.
VAR: Meraviglia di Pistoia.
AVAR: Marinelli di Tivoli.
Note: ammoniti al 37′ p.t. Zampano, al 16′ s.t. Di Mariano, al 41′ s.t. Beyuku per gioco scorretto; recupero 2′ p.t., 5′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 184.518,32 euro), paganti 4.419 (incasso 104.655 euro); terreno di gioco in buone condizioni.