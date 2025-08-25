Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Südtirol-Samp

U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Archiviata la sconfitta con il Modena, Massimo Donati e staff hanno programmato la ripresa al “Mugnaini” di Bogliasco già per la mattina di domani, martedì, quando i blucerchiati cominceranno a preparare la trasferta di Bolzano con il Südtirol, in programma domenica (ore 19.00) al “Druso”.

