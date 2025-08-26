Blucerchiati subito in campo, mercoledì seduta mattutina

Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini” per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Bolzano con il Südtirol, in programma domenica al “Druso” (ore 19.00). Dopo aver tenuto a rapporto la squadra sul campo principale del “Mugnaini”, Massimo Donati e staff hanno diretto una allenamento a due velocità: scarico in palestra e terapie per i calciatori maggiormente impegnati con il Modena, sessione completa a base di attivazione, circuito tecnico, possessi e allunghi per tutti gli altri componenti della rosa disponibili. Domani, mercoledì, è in programma una nuova seduta mattutina.