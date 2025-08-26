U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Sampdoria e Südtirol senza squalificati

News

Giudice Sportivo: Sampdoria e Südtirol senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 1.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Calvani (Frosinone), Kouda (Spezia).

Diffidati Sampdoria: –

altre news

Blucerchiati subito in campo, mercoledì seduta mattutina

Blucerchiati subito in campo, mercoledì seduta mattutina

26 Agosto 2025 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Südtirol-Samp

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Südtirol-Samp

25 Agosto 2025 Team
Ferrari: «C’è amarezza per il risultato, ora testa al Südtirol»

Ferrari: «C’è amarezza per il risultato, ora testa al Südtirol»

25 Agosto 2025 Team