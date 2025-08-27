U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Südtirol-Sampdoria affidata a Fabbri di Ravenna

News

Arbitri: Südtirol-Sampdoria affidata a Fabbri di Ravenna

La designazione arbitrale per Südtirol-Sampdoria, gara in programma domenica 31 agosto (ore 19.00) al “Druso” di Bolzano e valida quale 2.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Assistenti: Cavallina di Parma e Pressato di Latina.
Quarto ufficiale: Poli di Verona.
VAR: Camplone di Lanciano.
AVAR: Prontera di Bologna.

altre news

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

27 Agosto 2025 Team
Giudice Sportivo: Sampdoria e Südtirol senza squalificati

Giudice Sportivo: Sampdoria e Südtirol senza squalificati

26 Agosto 2025 Team
Blucerchiati subito in campo, mercoledì seduta mattutina

Blucerchiati subito in campo, mercoledì seduta mattutina

26 Agosto 2025 Team