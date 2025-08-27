Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Mattutino tecnico-tattico per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della trasferta di Bolzano con il Südtirol, in programma domenica al “Druso” (ore 19.00) e valida quale 2.a giornata della Serie BKT 2025/26. Al “Mugnaini” i blucerchiati hanno svolto una seduta agli ordini di Massimo Donati e del suo staff a base di attivazione atletica in palestra e sul campo, possessi, esercitazioni tecniche, alternate e sessioni tattiche e partitella a campo ridotto ad alta intensità. Sessione atletica di gestione per Alex Ferrari e Liam Henderson. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi nuovamente al mattino a Bogliasco.