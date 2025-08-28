U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Südtirol-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Südtirol-Sampdoria, 2.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_südtirol-sampdoria_match_program

Tecnica e partitelle in chiave-Südtirol, venerdì mattutino

28 Agosto 2025 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

27 Agosto 2025 Team
Arbitri: Südtirol-Sampdoria affidata a Fabbri di Ravenna

27 Agosto 2025 Team