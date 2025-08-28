Tecnica e partitelle in chiave-Südtirol, venerdì mattutino

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione alla trasferta di Bolzano dove domenica affronterà il Südtirol al “Druso” (ore 19.00) nella 2.a giornata della Serie BKT 2025/26. Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta incentrata su attivazione atletica, circuito tecnico e partitelle ad alta intensità. Regolarmente in gruppo Alex Ferrari e Liam Henderson. Domani, venerdì, nuovo appuntamento mattutino al centro sportivo “Mugnaini”.