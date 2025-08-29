U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Nazionali: Cherubini e Pafundi convocati dall’Italia Under 21

News

Nazionali: Cherubini e Pafundi convocati dall’Italia Under 21

Gli impegni di Luigi Cherubini e Simone Pafundi con l’Italia Under 21 nelle gare di qualificazione all’Europeo di categoria.

Italia Under 21 – Luigi Cherubini e Simone Pafundi
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Italia-Montenegro (venerdì 5 settembre, ore 18.15, stadio “Picco” della Spezia)
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Macedonia del Nord-Italia (martedì 9 settembre, ore 18.15, stadio “Miloshevski” di Bitola, Macedonia del Nord)

altre news

Verso Bolzano: tattica al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

Verso Bolzano: tattica al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

29 Agosto 2025 Team
Opta Sports: il match program di Südtirol-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Südtirol-Sampdoria

28 Agosto 2025 Team
Tecnica e partitelle in chiave-Südtirol, venerdì mattutino

Tecnica e partitelle in chiave-Südtirol, venerdì mattutino

28 Agosto 2025 Team