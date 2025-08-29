Verso Bolzano: tattica al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

Attivazione atletica, possessi ed esercitazioni tattiche. Questo il menù della seduta mattutina svolta dalla Sampdoria sul prato principale del “Mugnaini” di Bogliasco all’antivigilia della trasferta di domenica in casa del Südtirol (ore 19.00). Scarico programmato in palestra per Stefano Girelli, Simone Romagnoli e Nikola Sekulov. Domani, sabato, dopo la rifinitura mattutina e la conferenza stampa di Massimo Donati, sono previsti pranzo e partenza in pullman alla volta di Bolzano.