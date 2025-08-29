U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Verso Bolzano: tattica al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

Attivazione atletica, possessi ed esercitazioni tattiche. Questo il menù della seduta mattutina svolta dalla Sampdoria sul prato principale del “Mugnaini” di Bogliasco all’antivigilia della trasferta di domenica in casa del Südtirol (ore 19.00). Scarico programmato in palestra per Stefano Girelli, Simone Romagnoli e Nikola Sekulov. Domani, sabato, dopo la rifinitura mattutina e la conferenza stampa di Massimo Donati, sono previsti pranzo e partenza in pullman alla volta di Bolzano.

Opta Sports: il match program di Südtirol-Sampdoria

28 Agosto 2025 Team
Tecnica e partitelle in chiave-Südtirol, venerdì mattutino

28 Agosto 2025 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

27 Agosto 2025 Team