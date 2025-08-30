U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «Südtirol difficile, Samp pronta alla sfida»

Le parole del tecnico blucerchiato Massimo Donati alla vigilia di Südtirol-Sampdoria, 2.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Nazionali: Cherubini e Pafundi convocati dall’Italia Under 21

29 Agosto 2025 Team
Verso Bolzano: tattica al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

29 Agosto 2025 Team
Opta Sports: il match program di Südtirol-Sampdoria

28 Agosto 2025 Team