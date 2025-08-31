U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «Difficile commentare, resettiamo e ripartiamo»

L’analisi del tecnico Massimo Donati al termine di Südtirol-Sampdoria, 2.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Tris del Südtirol al “Druso”, Sampdoria ferma al palo

31 Agosto 2025 Team
Sono ventiquattro i convocati di Donati per Südtirol-Samp

30 Agosto 2025 Team
Donati: «Südtirol difficile, Samp pronta alla sfida»

30 Agosto 2025 Team