Due giorni e mezzo di stacco, mercoledì pomeriggio la ripresa

Archiviata la sconfitta di Bolzano, Massimo Donati ha concesso due giorni e mezzo di riposo ai blucerchiati, dando appuntamento al “Mugnaini” di Bogliasco nel pomeriggio di mercoledì. Sicuro assente alla ripresa i nazionali Luigi Cherubini e Simone Pafundi, convocato dall’Italia U21.