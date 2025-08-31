Tris del Südtirol al “Druso”, Sampdoria ferma al palo
Per il report della sfida tra biancorossi e blucerchiati, 2.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Südtirol 3
Sampdoria 1
Reti: p.t. 8′ Casiraghi, 19′ Merkaj, 30′ El Kaouakibi; s.t. 45′ Coda.
Südtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi (41′ s.t. F. Davi), Tait (28′ s.t. Coulibaly), Tronchin (22′ s.t. Martini), Casiraghi, S. Davi; Merkaj (1′ s.t. Mallamo), Pecorino (22′ s.t. Odogwu).
A disposizione: Poluzzi, Theiner, Bordon, Italeng, Brik.
Allenatore: Castori.
Sampdoria (4-3-3): Ghidotti; Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou; Ferri (1′ s.t. Coda), Abildgaard, Henderson (27′ s.t. Conti); Depaoli (39′ s.t. Pafundi), Çuni (27′ s.t. Narro), Cherubini (11′ s.t. Pedrola).
A disposizione: Coucke, Ricci, Bellemo, Giordano, Vulikic, Malanca, Benedetti.
Allenatore: Donati.
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Assistenti: Cavallina di Parma e Pressato di Latina.
Quarto ufficiale: Poli di Verona.
VAR: Camplone di Lanciano.
AVAR: Prontera di Bologna.
Note: ammoniti al 29′ p.t. Adamonis per comportamento non regolamentare, al 17′ s.t. Depaoli per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 3′ s.t.; spettatori 4.002; terreno di gioco in buone condizioni.