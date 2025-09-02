U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Sampdoria e Cesena senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 2.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Cagnano (Avellino), Fusi (Padova), Guarino e Obaretin (Empoli), Yeboah (Venezia).

Diffidati Sampdoria: –

