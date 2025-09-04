Possessi e partitelle al “Mugnaini”, venerdì mattutino

Ancor priva degli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi, la Sampdoria si è rimessa all’opera a Bogliasco. Al mattino, test da sforzo cardio-polmonare con il professor Adriano Di Paco per i calciatori non ancora presenti in rosa alla prima sessione di rilevamenti effettuata lo scorso luglio; allenamento pomeridiano a base di attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche, partitelle e allunghi per l’intero gruppo, al quale si sono riuniti anche Oliver Abildgaard e Stipe Vulikic, quest’ultimo dopo aver usufruito di una giornata di permesso. Differenziato in palestra per Simone Romagnoli. Domani, venerdì, è in agenda una seduta mattutina.