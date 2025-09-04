Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 4.a alla 12.a giornata
News
Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 4.a alla 12.a giornata
La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 4.a alla 12.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26. Di seguito il calendario dei blucerchiati.
4.a Monza vs Sampdoria (sabato 20 settembre, ore 17.15)
5.a Bari vs Sampdoria (sabato 27 settembre, ore 19.30)
6.a Sampdoria vs Catanzaro (mercoledì 1° ottobre, ore 20.30)
7.a Sampdoria vs Pescara (domenica 5 ottobre, ore 17.15)
8.a Virtus Entella vs Sampdoria (venerdì 17 ottobre, ore 20.30)
9.a Sampdoria vs Frosinone (sabato 25 ottobre, ore 15.00)
10.a Empoli vs Sampdoria (martedì 28 ottobre, ore 20.30)
11.a Sampdoria vs Mantova (domenica 2 novembre, ore 19.30)
12.a Venezia vs Sampdoria (sabato 8 novembre, ore 19.30)