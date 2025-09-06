Tecnico-tattico al “Mugnaini”, appuntamento a lunedì

Ultimo allenamento nella settimana della sosta del campionato per la Sampdoria che, ancora priva degli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi, in mattinata è scesa in campo al “Mugnaini” agli ordini di Massimo Donati e del suo staff tecnico. Attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella: questo il menù della seduta, alla quale ha preso parte anche Alex Ferrari. Domani, domenica, la squadra godrà di una giornata di riposo per ritrovarsi a Bogliasco lunedì, quando al mattino inizierà a preparare la sfida con il Cesena, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2025/26.