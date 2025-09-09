Possessi e partitelle al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della sfida con il Cesena, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2025/26. In attesa di ritrovare gli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi, Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta incentrata su attivazione, possessi, esercitazioni tattiche e partitelle a tema ad alta intensità in spazi ridotti. Terapie per Andrei Coubis, alle prese con un problema muscolare. Domani, mercoledì, è in agenda un nuovo allenamento mattutino.