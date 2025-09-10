U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Cesena affidata a Mariani di Aprilia

La designazione arbitrale per Sampdoria-Cesena, gara in programma sabato 13 settembre (ore 19.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Mariani di Aprilia.
Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e Galimberti di Seregno.
Quarto ufficiale: Gandino di Alessandria.
VAR: Pairetto di Nichelino.
AVAR: Gualtieri di Asti.

