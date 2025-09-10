U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì mattutino

News

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì mattutino

La Sampdoria prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida con il Cesena, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2025/26. Sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati e staff hanno diretto un allenamento mattutino a base di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella ad alta intensità. Rientrati nella notte, gli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi hanno svolto una sessione di scarico. Differenziato sul campo per Andrei Coubis. Domani, giovedì, è in programma una nuova seduta al mattino.

altre news

Arbitri: Sampdoria-Cesena affidata a Mariani di Aprilia

Arbitri: Sampdoria-Cesena affidata a Mariani di Aprilia

10 Settembre 2025 Team
Possessi e partitelle al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

Possessi e partitelle al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

9 Settembre 2025 Team
Al via la settimana di Samp-Cesena: tecnica, tattica e ripetute

Al via la settimana di Samp-Cesena: tecnica, tattica e ripetute

8 Settembre 2025 Team