Meno due a Samp-Cesena, venerdì rifinitura e conferenza

La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Cesena, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2025/26. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, sul campo principale del “Mugnaini” Massimo Donati e staff hanno diretto un allenamento mattutino caratterizzato da esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive, al quale hanno preso parte anche Luigi Cherubini e Simone Pafundi. Alex Ferrari ha interrotto anticipatamente la seduta in via precauzionale. Differenziato sul campo invece per Andrei Coubis. Domani, venerdì, è in agenda la rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.