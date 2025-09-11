U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Meno due a Samp-Cesena, venerdì rifinitura e conferenza

La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Cesena, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2025/26. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, sul campo principale del “Mugnaini” Massimo Donati e staff hanno diretto un allenamento mattutino caratterizzato da esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive, al quale hanno preso parte anche Luigi Cherubini e Simone Pafundi. Alex Ferrari ha interrotto anticipatamente la seduta in via precauzionale. Differenziato sul campo invece per Andrei Coubis. Domani, venerdì, è in agenda la rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Cesena

11 Settembre 2025 Team
Arbitri: Sampdoria-Cesena affidata a Mariani di Aprilia

10 Settembre 2025 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì mattutino

10 Settembre 2025 Team