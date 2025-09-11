U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Cesena

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Cesena, 3.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_sampdoria-cesena_match_program

