Donati verso il Cesena: «Dobbiamo reagire e fare punti»

Le parole del tecnico blucerchiato Massimo Donati alla vigilia di Sampdoria-Cesena, 3.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, sabato risveglio muscolare

12 Settembre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Cesena

11 Settembre 2025 Team
Meno due a Samp-Cesena, venerdì rifinitura e conferenza

11 Settembre 2025 Team