News

Abildgaard: «Dobbiamo fare meglio e uscire da questo momento»

Le parole del centrocampista Oliver Abildgaard al termine di Sampdoria-Cesena, 3.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Domenica di stacco, da lunedì pomeriggio testa al Monza

13 Settembre 2025 Team
Donati: «Troviamo la chiave per capovolgere la situazione»

13 Settembre 2025 Team
La Samp perde ancora, anche il Cesena sbanca Marassi

13 Settembre 2025 Team