Domenica di stacco, da lunedì pomeriggio testa al Monza

Domenica di stacco per smaltire la delusione della sconfitta con il Cesena. Da lunedì pomeriggio la Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Monza.

