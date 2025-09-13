U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «Troviamo la chiave per capovolgere la situazione»

News

Donati: «Troviamo la chiave per capovolgere la situazione»

L’analisi del tecnico Massimo Donati al termine di Sampdoria-Cesena, 3.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Domenica di stacco, da lunedì pomeriggio testa al Monza

Domenica di stacco, da lunedì pomeriggio testa al Monza

13 Settembre 2025 Team
Abildgaard: «Dobbiamo fare meglio e uscire da questo momento»

Abildgaard: «Dobbiamo fare meglio e uscire da questo momento»

13 Settembre 2025 Team
La Samp perde ancora, anche il Cesena sbanca Marassi

La Samp perde ancora, anche il Cesena sbanca Marassi

13 Settembre 2025 Team