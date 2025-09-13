La Samp perde ancora, anche il Cesena sbanca Marassi

Per il report della sfida tra blucerchiati e bianconeri, 3.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Sampdoria 1

Cesena 2

Reti: p.t. 37′ Castagnetti; s.t. 9′ Zaro, 46′ Ioannou.

Sampdoria (4-2-3-1): Coucke; Venuti (25′ s.t. Depaoli), Riccio, Vulikic, Ioannou; Abildgaard, Henderson (38′ s.t. Bellemo); Conti (1′ s.t. Çuni), Barak (25′ s.t. Pafundi), Pedrola (7′ s.t. Cherubini); Coda.

A disposizione: Ghidotti, Coubis, Ferri, Hadzikadunic, Giordano, Narro, Benedetti.

Allenatore: Donati.

Cesena (4-3-3): Klinsmann; Zaro, Ciofi, Mangraviti; Ciervo (33′ s.t. Adamo), Bisoli, Castagnetti, Berti (39′ s.t. Bastoni), Frabotta; Blesa, Shpendi (39′ s.t. Diao).

A disposizione: Siano, Arrigoni, Celia, Amoran, Guidi, Magni, Piacentini, Olivieri, Francesconi.

Allenatore: Mignani.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e Galimberti di Seregno.

Quarto ufficiale: Gandino di Alessandria.

VAR: Pairetto di Nichelino.

AVAR: Gualtieri di Asti.

Note: ammoniti al 10′ p.t. Vulikic, al 24′ p.t. Riccio, al 12′ s.t. Henderson, al 26′ s.t. Shpendi, al 40′ s.t. Depaoli per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e ‘ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 184.518,32 euro), paganti 3.353 (incasso 56.354 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.