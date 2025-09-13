U.C. Sampdoria Sampdoria logo

La Samp perde ancora, anche il Cesena sbanca Marassi

News

La Samp perde ancora, anche il Cesena sbanca Marassi

Per il report della sfida tra blucerchiati e bianconeri, 3.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Sampdoria  1
Cesena          2
Reti: p.t. 37′ Castagnetti; s.t. 9′ Zaro, 46′ Ioannou.
Sampdoria (4-2-3-1): Coucke; Venuti (25′ s.t. Depaoli), Riccio, Vulikic, Ioannou; Abildgaard, Henderson (38′ s.t. Bellemo); Conti (1′ s.t. Çuni), Barak (25′ s.t. Pafundi), Pedrola (7′ s.t. Cherubini); Coda.
A disposizione: Ghidotti, Coubis, Ferri, Hadzikadunic, Giordano, Narro, Benedetti.
Allenatore: Donati.
Cesena (4-3-3): Klinsmann; Zaro, Ciofi, Mangraviti; Ciervo (33′ s.t. Adamo), Bisoli, Castagnetti, Berti (39′ s.t. Bastoni), Frabotta; Blesa, Shpendi (39′ s.t. Diao).
A disposizione: Siano, Arrigoni, Celia, Amoran, Guidi, Magni, Piacentini, Olivieri, Francesconi.
Allenatore: Mignani.
Arbitro: Mariani di Aprilia.
Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e Galimberti di Seregno.
Quarto ufficiale: Gandino di Alessandria.
VAR: Pairetto di Nichelino.
AVAR: Gualtieri di Asti.
Note: ammoniti al 10′ p.t. Vulikic, al 24′ p.t. Riccio, al 12′ s.t. Henderson, al 26′ s.t. Shpendi, al 40′ s.t. Depaoli per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e ‘ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 184.518,32 euro), paganti 3.353 (incasso 56.354 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.

altre news

Domenica di stacco, da lunedì pomeriggio testa al Monza

Domenica di stacco, da lunedì pomeriggio testa al Monza

13 Settembre 2025 Team
Abildgaard: «Dobbiamo fare meglio e uscire da questo momento»

Abildgaard: «Dobbiamo fare meglio e uscire da questo momento»

13 Settembre 2025 Team
Donati: «Troviamo la chiave per capovolgere la situazione»

Donati: «Troviamo la chiave per capovolgere la situazione»

13 Settembre 2025 Team