News
Sono venticinque i convocati di Donati per Samp-Cesena
Al termine della risveglio muscolare mattutino svolto al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 25 blucerchiati convocati per la sfida con il Cesena, in programma questa sera, sabato, al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.
Difensori: Coubis, Depaoli, Giordano, Hadzikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barak, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi, Pedrola.