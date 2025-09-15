Possessi e partitelle alla ripresa, martedì mattutino

La Sampdoria è tornata all’opera. Sotto il sole di Bogliasco i blucerchiati hanno iniziato con una seduta pomeridiana la settimana che porta alla trasferta di sabato in casa del Monza (ore 17.15). Andrei Coubiș si è allenato regolarmente con il gruppo nel corso di una ripresa incentrata su attivazione atletica, possessi, ripetute e una serie di partitelle in spazi ridotti. Differenziati di scarico per Oliver Abildgaard, Gaëtan Coucke, Nikolas Ioannou e Simone Pafundi; lavoro individuale per Alex Ferrari; terapie per Estanislau Pedrola (in attesa di accertamenti strumentali in seguito all’infortunio rimediato nel corso della sfida con il Cesena). Domani, martedì, la squadra si ritroverà al “Mugnaini” in mattinata.