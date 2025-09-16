Forza e trasformazione, l’esito degli esami di Pedrola

Entra nel vivo la preparazione della Sampdoria alla trasferta di Monza, in programma sabato all'”U-Power Stadium” (ore 17.15) e valida quale 4.a giornata della Serie BKT 2025/26. Massimo Donati e staff ha diretto una seduta mattutina a base di forza in palestra e trasformazione sul campo superiore del “Mugnaini” sotto forma di attivazione, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle ad alta intensità in spazi ridotti. Con il gruppo anche Oliver Abildgaard, Gaëtan Coucke e Simone Pafundi. Sessioni differenziate invece per Alex Ferrari e Nikolas Ioannou.

Esami. Intanto gli esami strumentali a cui si è sottoposto nel pomeriggio Estanislau Pedrola hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro. L’attaccante ha già iniziato le cure del caso. Domani, mercoledì, nuovo allenamento mattutino a Bogliasco.