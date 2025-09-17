U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Monza-Sampdoria affidata a Abisso di Palermo

La designazione arbitrale per Monza-Sampdoria, gara in programma sabato 20 settembre (ore 17.15) all'”U-Power Stadium” di Monza e valida quale 4.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Abisso di Palermo.
Assistenti: Bitonti di Bologna e El Filali di Alessandria.
Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta.
VAR: Mazzoleni di Bergamo.
AVAR: Gariglio di Pinerolo.

