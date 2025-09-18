U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Monza-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Monza-Sampdoria, 4.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_monza-sampdoria_match_program

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì mattutino

18 Settembre 2025 Team
Arbitri: Monza-Sampdoria affidata a Abisso di Palermo

17 Settembre 2025 Team
Partitella in famiglia al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

17 Settembre 2025 Team