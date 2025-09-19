U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «La squadra risponde, ora invertiamo la rotta»

News

Donati: «La squadra risponde, ora invertiamo la rotta»

Le parole del tecnico blucerchiato Massimo Donati alla vigilia di Monza-Sampdoria, 4.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì mattutino

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì mattutino

18 Settembre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Monza-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Monza-Sampdoria

18 Settembre 2025 Team
U.C. Sampdoria e Macron presentano il third kit 2025/26

U.C. Sampdoria e Macron presentano il third kit 2025/26

18 Settembre 2025 Club