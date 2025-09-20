U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Barák: «Mi dispiace per l’errore, ora servono i fatti»

Le parole del centrocampista Antonin Barák al termine di Monza-Sampdoria, 4.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Donati: «Lavorare, crederci e spingere ancora di più»

20 Settembre 2025 Team
Samp ancora sconfitta, a Monza decide l’ex Álvarez

20 Settembre 2025 Team
Sono ventiquattro i convocati di Donati per Monza-Sampdoria

19 Settembre 2025 Team