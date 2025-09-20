Samp ancora sconfitta, a Monza decide l’ex Álvarez
Samp ancora sconfitta, a Monza decide l’ex Álvarez
Per il report della sfida tra biancorossi e blucerchiati, 4.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Monza 1
Sampdoria 0
Reti: s.t. 14′ Álvarez
Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo (1′ s.t. Birindelli), Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi (37′ s.t. Carboni); Galazzi (21′ s.t. Colpani), Álvarez (32′ s.t. Petagna); Maric (21′ s.t. Delli Carri).
A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Caprari, Sardo, Birindelli, Colombo, Capolupo, Domanico.
Allenatore: Bianco.
Sampdoria (3-4-2-1): Coucke; Riccio (38′ s.t. Narro), Hadžikadunić, Vulikic (18′ s.t. Coda); Depaoli (43′ s.t. Benedetti), Henderson, Abildgaard, Venuti (18′ s.t. Giordano); Barák (18′ s.t. Pafundi), Cherubini; Çuni.
A disposizione: Ghidotti, Coubis, Ferri, Ricci, Bellemo, Conti, Ioannou.
Allenatore: Donati.
Arbitro: Abisso di Palermo.
Assistenti: Bitonti di Bologna e El Filali di Alessandria.
Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta.
VAR: Mazzoleni di Bergamo.
AVAR: Gariglio di Pinerolo.
Note: espulso al 31′ p.t. Cherubini per comportamento non regolamentare, all’11’ s.t. Ciurria per gioco scorretto; ammoniti al 4′ p.t. Izzo, 7′ p.t. Vulikic, al 9′ s.t. Henderson per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 7.688, incasso 126.438 euro; terreno di gioco in buone condizioni.