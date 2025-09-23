Esercitazioni tecniche e partitelle, mercoledì mattutino

Dopo il lunedì di riposo concesso dallo staff tecnico, la Sampdoria si è rimessa in moto a Bogliasco per preparare la trasferta di Bari, in programma sabato al “San Nicola” (ore 19.30), dove andrà in scena la sfida con i biancorossi valida per la 5.a giornata della Serie BKT 2025/26. Attivazione, possessi, esercitazioni tecniche e partitelle: questo il menù della sessione mattutina diretta da Massimo Donati, alla quale hanno preso parte che Leonardo Benedetti e Nikolas Ioannou. Differenziato tra campo e palestra per Gaëtan Coucke, scarico programmato invece per Lorenzo Venuti. Terapie per Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola. Riposo pre-operatorio per Lorenzo Malanca. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento mattutino.