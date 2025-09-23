U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: tre turni a Cherubini, Bari al completo

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 4.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

3 giornate di squalifica: Cherubini (Sampdoria), Duncan (Venezia).

1 giornata di squalifica: Ciurria (Monza), Enrici (Avellino), Tiritiello (Virtus Entella).

Diffidati Sampdoria: –

