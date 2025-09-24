Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

La Samporia prosegue la fase di avvicinamento alla trasferta di Bari, in programma sabato al “San Nicola” (ore 19.30). Sul campo superiore del “Mugnaini” Massimo Donati e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina a base di attivazione, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle ad alta intensità. Con il gruppo anche Gaëtan Coucke e Lorenzo Venuti. Terapie per Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola. Riposo pre-operatorio per Lorenzo Malanca. Domani, giovedì, nuovo appuntamento mattutino.