U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Bari-Sampdoria affidata a Marchetti di Ostia Lido

News

Arbitri: Bari-Sampdoria affidata a Marchetti di Ostia Lido

La designazione arbitrale per Bari-Sampdoria, gara in programma sabato 27 settembre (ore 19.30) al “San Nicola” di Bari e valida quale 5.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.
Assistenti: Berti di Prato e Regattieri di Finale Emilia.
Quarto ufficiale: Leone di Barletta.
VAR: Guida di Torre Anninziata.
AVAR: Cosso di Reggio Calabria.

altre news

Esercitazioni in chiave-Bari, venerdì rifinitura e partenza

Esercitazioni in chiave-Bari, venerdì rifinitura e partenza

25 Settembre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Bari-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Bari-Sampdoria

25 Settembre 2025 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

24 Settembre 2025 Team