U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Esercitazioni in chiave-Bari, venerdì rifinitura e partenza

News

Esercitazioni in chiave-Bari, venerdì rifinitura e partenza

Attivazione atletica, torelli, esercitazioni tecniche e tattiche. Questo il programma mattutino seguito dalla Sampdoria sul campo superiore del “Mugnaini” in vista della trasferta di sabato al “San Nicola” di Bari (ore 19.30). Terapie per Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola; riposo pre-operatorio per Lorenzo Malanca. Domani, venerdì, la squadra sosterrà in mattinata la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza pre-partita di Massimo Donati e dalla partenza in volo charter per la Puglia.

altre news

Opta Sports: il match program di Bari-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Bari-Sampdoria

25 Settembre 2025 Team
Arbitri: Bari-Sampdoria affidata a Marchetti di Ostia Lido

Arbitri: Bari-Sampdoria affidata a Marchetti di Ostia Lido

25 Settembre 2025 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

24 Settembre 2025 Team